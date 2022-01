Unbekannte Täter versuchten am Dienstagnachmittag einen im Wintergatter des Weidtals abgestellten Traktor im Wert von 100.000 Euro zu stehlen. Das Stadtpolizeikommando Leoben bittet um Hinweise.

LEOBEN. Am Dienstag, 18. Jänner, begaben sich mindestens zwei Täter mit einem Pkw in den Schladnitzgraben. Dort nahmen sie in der Zeit zwischen 16.20 Uhr und 18.50 Uhr den in einem Wintergatter des Weidtals abgestellten Traktor im Wert von rund 100.000 Euro in Betrieb. Mit dem Fahrzeug durchbrachen die Täter ein Holztor des eingezäunten Wintergatters und fuhren Richtung Schladnitzgraben davon. Nach rund 700 Metern stellten die Täter den Traktor jedoch auf der Forststraße ab und flüchteten.

Zeugen gesucht

Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Leoben haben die Ermittlungen aufgenommen. „Wir konnten bislang eruieren, dass es sich bei dem Täterfahrzeug um einen Renault Grand Scenic, ab Baujahr 2017 handeln könnte“, so einer der Kriminalisten des SPK-Leoben.

Die Polizei ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059-133-66-2222 zu melden.

Weitere aktuelle Meldungen aus dem Bezirk Leoben gibt es hier!