TROFAIACH. „Heimat Österreich“ führt wöchentlich am Mittwoch im Hauptabendprogramm in die schönsten Kulturlandschaften Österreichs. Aufwändig gestaltete Doku-Neuproduktionen porträtieren lang gelebte Traditionen und Bräuche, erkunden beliebte Wallfahrtsorte und zeigen, wie Kultur und Natur im Herzen Europas ineinandergreifen.

Der aktuelle Beitrag, der am Mittwoch, 11. März, um 20.15 Uhr in ORF III gesendet wird, beleuchtet das Leben an der Steirischen Eisenstraße. Regisseur Martin Vogg hat diese Region filmisch portraitiert und zeigt, wie die Menschen hier bis heute im Bann des großen Erz-Segens der Region stehen. Im Museumsdepot Trofaiach fand gestern Abend (Mittwoch, 4. März) die Vorpremiere statt. Bürgermeister Mario Abl war ebenso wie die Premierengäste beeindruckt: "Der Film zeigt unsere Region in einem positiven Licht und eröffnet interessante Einblicke in die Arbeit der Bergleute und ihr Brauchtum."

Eine Fotoausstellung zum Bergmännischen Brauchtum wird demnächst in Leoben gezeigt, ein entsprechendes Buch soll im Herbst erscheinen.

TV-Tipp:

Heimat Österreich: Leben an der Steirischen Eisenstraße

Erstausstrahlung: Mittwoch, 11. März, 20.15 Uhr, ORF III

Wiederholung am 12.03. um 01.10; 13.03. um 04.25 und 09.20; 14.03. 18.35; 15.03. 05.05; 17.03. 10.10.