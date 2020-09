MAUTERN. Pater Clemens Grill, langjähriger Pfarrer des Pfarrverbandes Liesingtal, übergab am 1. September nach der Heiligen Messe in der Klosterkirche in Mautern die Schlüssel an Pfarrer Pater Egon Homann, dem zukünftigen Pfarrer des Pfarrverbandes Liesingtal.

Pater Clemens Grill, der als Stadtpfarrer in den Pfarrverband Bruck/Mur wechselt, wünschte Pfarrer Egon Homann alles Gute und ein segensreiches Wirken.

Nach dem Gottesdienst konnten die Besucher bei einem Glas Sekt den neuen Pfarrer kennenlernen und sich gleichzeitig von "ihrem" Pfarrer Clemens Grill verabschieden.