Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt spendete zahlreiche Kartons an Schutzausrüstung und Verbandsmaterial an die Ukraine.

LEOBEN. Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt setzt sich für die Ukraine ein und beteiligte sich an der Ukraine-Hilfe des Bezirks Leoben mit konkreten Sachspenden. Es wurden zahlreiche Kartons mit Schutzausrüstung der Feuerwehr wie Helme, Bekleidung und Stiefel und mit umfangreichen Verbandmaterial für Erste Hilfe gefüllt. Diese Spenden der Leobener Feuerwehr wurden an die Firma Poschacher Kompost in Kraubath übergeben, die den Transport in die Ukraine übernahm.

Poschacher transportierte Spenden für die Ukraine

Die Firma Poschacher transportiert nicht das erste Mal Spenden in die Ukraine, denn bereits Anfang März wurden in Kraubath Sachspenden für die Ukraine gesammelt. Da ein Mitarbeiter des Unternehmens selbst gebürtiger Moldawier mit Hauptwohnsitz in der Ukraine ist, brachte dieser die Spenden an die ukrainisch-polnische Grenze und übergab sie dort den ukrainischen Behörden. Organisatorische Unterstützung erhielt er hier von Franz Poschacher, der seine Container und Firmenfahrzeuge zur Verfügung stellte.

Dieser Beitrag könnte dich auch interessieren:

Die Stadt Leoben hilft aus der Ukraine geflüchteten Menschen