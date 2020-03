Krisenjahr 2020

Das Jahr 2020 ist noch keine drei Monate alt und schon reiht sich eine Krise nach der anderen. Die “Coronakrise” hält seit einigen Wochen den halben Erdball in Geiselhaft. Dieser Virus zeigt uns wieder einmal wie verletzlich das menschliche Wesen ist. Bis ein wirksamer Impfstoff entwickelt ist werden noch viele Monate, wenn nicht Jahre (so Expertenmeinung) vergehen. Interessant ist dabei wie die verschiedenen Länder diese Krankheit handhaben, von Totalsperre des öffentlichen Lebens bis eher lockeren Umgang ist alles drin.

Dann wäre die Flüchtlingskrise (Migrationskrise?) die anscheinend so überraschend gekommen ist wie das Coronavirus. Bei den Flüchtlingen hat man aber fünf Jahre Zeit zur Vorbereitung gehabt, leider wurde diese Zeit nicht genutzt. Die Auswirkungen beider Krisen können für die gesamte Weltbevölkerung verheerend werden.

Im Soge dieser beiden Ereignisse kommt nun, langsam aber sicher, eine weltweite Wirtschaftskrise die sicher länger anhalten wird als die Coronakrise. Das Jahr 2020 steht also unter keinem guten Stern, Wahrsager und Sterndeuter halten sich mit ihren Voraussagen vornehm zurück. Ich habe so ein seltsames Gespür, die Öl und Börsenkrise wartet schon bei der Hintertür.