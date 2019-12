Vorschau auf 2020

Was wird uns das neue Jahr 2020 wohl bringen?

Wird ehebaldigst eine Regierungsbildung gelingen?

Werden die Grünen tatsächlich bei uns mitregieren,

wird Herr Kurz bei dem Experiment Stimmen verlieren?

Lassen Skandale die politische Landschaft erbeben,

oder werden wir ein friedvolles Jahr 2020 erleben?

Werden sich SPÖ und FPÖ wiederum konsultieren,

oder werden sie bei den Wahlen weiterhin verlieren?

Wird Herr Trump heuer wieder ins Amt gewählt?

Zurzeit ist er in der Krise, nun ist er schwer angezählt.

Wird der Brexit nun endlich rasch durchgezogen,

oder werden wir weiterhin schamlos belogen?

Was wird mit Frau Angela Merkel nun geschehen,

bleibt sie im Amt oder wird sie endlich gehen?

Wird bei Herrn Macron bald die Vernunft einkehren,

oder wird er sich gegen die Volkesmeinung wehren?

In der Kirche sieht es auch nach einem Umbruch aus,

steht uns vielleicht gar ein dritter Papst ins Haus?

Wird die „Umwelt Greta“ wieder einmal zur Schule gehen,

oder wird sie mit Kollegen vor den Parlamenten stehen?

Wird der Klimawandel das beherrschende Thema sein?

Groß ist die Angst vor Katastrophen bei Groß und Klein.

Sehr viele Fragen sind für 2020 also noch offen,

auf den Weltfrieden kann man deshalb nur hoffen.

Keine Kriege sondern echten Frieden auf Dauer,

das wünscht sich sehnlichst der Regionaut Josef Bauer.