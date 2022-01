YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

EISENERZ. Die Innerberger Böhmische hatte in diesem Jahr wieder einige Aktivitäten, wie zum Beispiel die 1. öffentliche Probe beim Gasthaus Bräustüberl, die Mountainbike-Strecken Eröffnung bei der Sporthalle in Eisenerz, das Jubiläumsfest 130 Jahre Erzbergbahn in Vordernberg und ganz besonders am Schluss des Jahres, die Nominierung zu den Köpfen des Jahres 2021 der Kleinen Zeitung.

All diese Aktivitäten sind in einem Jahresrückblick auf YouTube zusammengefasst.