Leoben: Anmelden für das LE-Laufevent

Nach einem Jahr coronabedingter Pause findet das größte Laufsportereignis der Stadt Leoben – das LE-Laufevent – heuer am Samstag, 18. September, statt.

LEOBEN. "Das LE-Laufevent ist ein willkommener Anlass, die Sportschuhe wieder aus dem Keller zu holen und etwas für die eigene Fitness zu tun": Dieser Appell des Leobener Bürgermeisters Kurt Wallner sollte nicht ungehört verhallen, denn die coronabedingten Einschränkungen im vergangenen Jahr haben sportliche Aktivitäten nicht gerade gefördert.

Viele Menschen haben ihr Bewegungsprogramm – das ein elementares Mittel zur Verbesserung der physischen und geistigen Gesundheit ist – nahezu auf Null reduziert. Auch das LE-Laufevent musste im Vorjahr abgesagt werden.

Aber heuer geht das beliebte Sportereignis, dass Leoben zur obersteirischen Laufhauptstadt macht, wieder über die "Bühne" – und zwar am Samstag, 18. September. Ein Ansporn für alle Laufsportbegeisterte mitzumachen. Freilich, Bewegungsfaule können ein Jahr versäumtes Training nicht mehr ganz wettmachen, allerdings der Nordic-Walking-Bewerb über drei Kilometer oder die "66 Minuten von Leoben" in der Dreierstaffel sind auch für wenig Geübte durchaus zu schaffen.

Für jeden etwas

Gleich sieben Bewerbe werden beim LE-Laufevent angeboten: Vom Windelsprint über Kinderläufe bis zum Hauptbewerb, bei dem auch die steirische Laufsportelite am Start sein wird. Bereits zum zweiten Mal gibt es im Rahmen des Nordic-Walking-Bewerbes den "Inklusionslauf", wo Menschen mit Beeinträchtigungen mitmachen können. Dabei gibt es keine Zeitnehmung, für die Teilnehmer allerdings eine gemeinsame Siegerehrung.

Gleich anmelden

Am Sonntag, 12. September, ist Anmeldeschluss, die Registrierung erfolgt online über die Laufhomepage www.le-laufevent.at – für die Teilnahme ist die 3G-Regel "Geimpft, getestet, genesen" verbindlich.

"Anmelden, anmelden, anmelden ist die Devise, wir bieten nach einem Jahr Pause wieder ein attraktives Laufevent an, das möglichst viele Teilnehmer begeistern soll", so Wolfgang Hirschbeck, mit Andreas Völsner, Christian und Maurice Maurer der harte Kern im OK-Team des LE-Laufevents.

67 Sponsoren

Nicht nur unter den Laufsportbegeisterten, auch unter den Sponsoren ist das Interesse groß: Bislang unterstützen 67 Firmen das LE-Laufevent.

"Diese Veranstaltung ist ein Zeichen, dass es im Sport wieder aufwärts geht", sagte der Leobener Vizebürgermeister Maximilian Jäger. Ihn beeindruckt auch der karitative Hintergrund: Pro erlaufenem Kilometer werden 0,66 Euro an das Down-Syndrom-Zentrum in Leoben-Hinterberg übergeben werden.

Die Streckenführung

Der Hauptlauf geht über zwei Kilometer und führt nach dem Start am Hauptplatz über die Homann-Gasse durch den Schwammerlturm, nach rechts über den Murkai zu den Seniorenwohnhäusern in die Roseggergasse und über die Peter-Tunner-Straße und Timmersdorfer Gasse zurück auf den Hauptplatz.

Der Zeitplan

Sonntag , 12. September: Anmeldeschluss

Freitag, 17. September, 17 Uhr: 1. Startnummernausgabe

Samstag, 18. September:

10 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Kurt Wallner

10.30 Uhr: Start Windelsprint

ab 10.40 Uhr: Start der Kinderläufe

11.45 Uhr: Siegerehrung Kinderläufe

13 Uhr: Start Nordic-Walking-Bewerb

14 Uhr: Start 66 Minuten von Leoben

16 Uhr: Siegerehrung und Nudelparty auf dem Hauptplatz