Edi Lieber will den Fußballclub DSV Leoben in eine neue sportliche und wirtschaftliche Zukunft führen.

LEOBEN. Mit dem Heimspiel gegen den USV Mettersdorf startet der DSV Leoben am Freitag, 28. August, um 19 Uhr, in die Meisterschaftssaison 2020/21 der Steirischen Landesliga. Trainer Ivo Gölz, der im 8. Mai 2019 den DSV Leoben übernommen hatte, ist nun neuer sportlicher Leiter und Mitglied im Marketing-Team, an seine Stelle als Cheftrainer folgt der erst im Juli 2020 geholte, bisherige Individualtrainer, Markus Rebernegg. Diese Umstellung wurde notwendig, da der 66-jährige Ivo Gölz aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht mehr seine ganze Kraft am Fußballplatz einsetzen kann.

Alle DSV-Spieler wurden negativ auf Corona getestet. "Das ist positiv", erklärte DSV-Chef Edi Lieber im Rahmen des Leobener Wirtschaftsfrühstück im DSV-Stadion.

Sport als Wirtschaftsfaktor

Nicht nur sportlich will Lieber den DSV Leoben auf Erfolgskurs bringen, mit dem Unternehmensberater Sigi Nerath – der auch die Wirtschaftsfrühstücke organisiert – hat er interessante Pläne. Ein sichtbares Zeichen dafür ist der neue Dress der DSV-Kicker. "WIR LEobener" prangt an der Brust, das WIR steht für Wirtschaft, innovativ und regional. Unter dem grün-weißen Clublogo sind 50 Firmen, die den DSV unterstützen angeführt, mit großen Logos die Hauptsponsoren – Stadt Leoben, Östu Stettin, Energie Steiermark, Zod Rohrbau und Metallverarbeitung und Seniorenresidenz Steinkellner.

Eine neue Videowall bietet am Matchtag Spielinformationen und (animierte) Werbung. Sie kann geschwenkt werden und rückt damit an der stark frequentierten Annabergkreuzung ins Blickfeld der Autofahrer.

Ein "grüner" Fußballclub

Freie Flächen des DSV-Stadions sollen für Betriebsansiedelungen genützt werden. Pläne mit der Fast-Food-Kette "Burger King" haben sich vorerst zerschlagen, aber vielleicht kommt bald ein US-amerikanisches Franchiseunternehmen der Systemgastronomie nach Leoben.

Auf der Dachfläche und Fassade der Haupttribüne soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Mit dem Ziel: Der DSV Leoben mit dem grün-weißen Vereinslogo soll energieautark und ein klimapolitisch grüner Fußballclub werden.

