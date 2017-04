EFT Basiskurs, Angst- und Stressfrei leben

Leoben : Raum im Puls der Zeit |

Stress- und sorgenfrei in Minuten

- Einfache Hilfe zur Selbsthilfe



Klopf dich frei!

- Ist das wirklich möglich? Ja!



Mit: Andreas Pirker, DER BEWIRKER



Mit der EFT (emotional freedom technique) Klopfakupressur, können Sorgen, Ängste, Stress, Blockaden, Glaubensätze, Wut, Zorn und in vielen Fällen sogar Schmerzen, schnell und effektiv aufgelöst werden.

Als TeilnehmerIn erfährst du wie EFT angewendet wird und funktioniert.Du lernst in einfachen Schritten die Technik, und erlebst bei dir selbst, die Funktion und die Wirkung von EFT.

Einfach, effektiv und schnell zu einem glücklicherenund gesünderen Leben.



Verpflegung: Selbstverpflegung

Investition in Dich: € 96,-brutto

Reservierung: Andreas Pirker, Tel.: 0664/3324076 oder andreas@pirker-mentaltraining.at