Ein Konzert in Wohnzimmeratmosphäre

14.10.2017, 16:48 Uhr

Das Evelyn Berkecz Quartett begeisterte beim Jazzkonzert im Café Mitt'n drin.



Musikalische Vielfalt

LEOBEN. Im Rahmen der von Jürgen Edlinger ins Leben gerufenen Konzertreihe "Cool Tour Jazz Nights" gastierte an diesem Wochenende die Jazz-Combo "Evelyn Berkecz Quartett" im Café Mitt’n drin. Anders als das Datum vermuten ließ – es war ein Freitag der 13. – war es für jeden Musikbegeisterten ein Glücksfall, wenn er Tickets dafür ergattern konnte, war das Konzert doch bis auf den letzten Platz ausverkauft.Die ersten Töne zeigten auch schnell warum: Sängerin Evelyn Berkecz und 'ihre' Männer - Burkhard Frauenlob (Piano), Bernhard Wimmer (Schlagzeug) und Josef Kapfenberger (Bass) – sind allesamt Vollblutmusiker, die diese Liebe zur Musik auch ans Publikum vermitteln. Egal ob Eigenkompositionen wie "Your Love" und "Play me" oder Coversongs von Jazzlegende Herbie Hancock, die gebürtige Ungarin wusste mit ihrer beeindruckenden Stimme die Zuhörer zu begeistern, begleitet von den perfekt abgestimmten Arrangements ihrer Band. Ein großer musikalischer Höhepunkt: Eine Coverversion des berühmten Eagles-Songs "Hotel California", die das volle Haus zum mitgrooven brachte. Nicht weiter verwunderlich, dass das Publikum gleich mehrere Zugaben forderte.