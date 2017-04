Ein "weinZIEGgartiger" Abend

28.04.2017, 11:54 Uhr

Das Weingut Zieger war Gegenstand eines Projektes an der HLW Leoben.



Win-Win-Situation



Erfolgreiches Teamwork

LEOBEN. Was haben ein burgenländischer Winzer und eine steirische Schule gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts, auf den zweiten Blick sind es die freundschaftlichen Kontakte eines Lehrers. Doch bei näherer Betrachtung ergibt sich eine Symbiose: Die HLW Leoben hat sich im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes "Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement" mit dem Wein beschäftigt und sich bei Winzer Martin Zieger informiert. In Folge wurde ein Weinevent organisiert, bei dem die HLW-Schülerinnen und Schüler ihr Wissen über Reb- und Weinsorten unter Beweis stellten und die zahlreichen Gäste dieser Weinprobe fachkundig bewirteten. Und Winzer Zieger freute sich, dass seine Weine großen Anklang fanden.Man kann von einer "Win-Win-Situation" sprechen: Die Jugendlichen haben sich dem Thema Wein wissenschaftlich genähert, Winzer Martin Zieger konnte in der Obersteiermark eine neue Käuferschicht erschließen. Die Besucher erfreuten sich an Frizzante, Weiß- sowie Rotweinen und kulinarischen Köstlichkeiten der HLW-Küche.Hinter diesem Erfolg steht ein Team: Die Schüler des dritten Jahrganges mit Klassensprecher Felix Ebner, die Lehrer Maria Tscharf, Simone Brunner und Hans-Jörg Lauermann sowie HLW-Direktor Hans Georg Gottsberger, der an seiner Schule diesen vinophilen Abend ermöglichte.