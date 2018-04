Im Einsatz für eine saubere Umwelt

28.04.2018, 15:10 Uhr

Den ganzen April über wurde in allen Stadtteilen Leobens von vielen freiwilligen Helfern Müll gesammelt.

LEOBEN. Die große Frühjahrsputzaktion des Landes Steiermark wurde heuer zum 11. Mal durchgeführt und fand ihren Abschluss im Altstoffsammelzentrum Leoben. Mit Handschuhen, Zangen und Sammelsäcken ausgerüstet waren seit 3. April Schulen, Kindergärten, die Feuerwehrjugend Göss, Mitglieder der Serviceclubs Round Table und Lions Club Göss, die Lebenshilfe, Jugend am Werk, die Berg- und Naturwacht, die Montanuniversität sowie zahlreiche Asylwerber in den Stadtgebieten aktiv bei der gemeinsamen Sammlung von weggeworfenen Abfällen.

Am Abschlusstag waren noch ca. 120 Personen unterwegs, die sich dann als kleines Dankeschön im Altstoffsammelzentrum zu einem Imbiss einfanden. „Positiv ist, dass die gesammelte Menge leicht abgenommen hat“, so, Leiter des Referats Umwelt und Tiefbau der Stadt Leoben. Letztes Jahr wurden fast 800 kg Müll gesammelt, heuer fiel erfreulicherweise eine etwas geringere Menge an. „Leider entsorgen immer noch viel zu viele Menschen ihren Müll in der Natur oder lassen ihren Mist einfach achtlos fallen“, ergänzt Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin. Umso erfreulicher ist es, dass sich immer wieder so viele Menschen bereit erklären, in ihrer Freizeit einen freiwilligen Beitrag zur Erhaltung unserer lebenswerten Umwelt zu leisten.Einer dieser unermüdlichen freiwilligen Helfer ist der Leobener. Er kümmert sich seit Jahren um die Kröten und Frösche an der Grenze zwischen Leoben und Proleb. Er organisiert mit der Straßenverwaltung den Schutzzaun, sammelt in Arbeitsteilung mit Florian Hopfinger morgens und abends die Tiere ein und bringt sie zum Teich. Die Anzahl der Amphibien konnte durch diese Maßnahme in diesem Bereich während der letzten Jahre von ca 300 auf fast 1000 erhöht werden. In diesem Zusammenhang kümmert er sich um die Säuberung der Strecke. Allein in den letzten zwei Wochen befüllte er dort zwei Säcke mit Müll.