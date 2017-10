Klangerlebnis in der Trabocher Kirche

15.10.2017, 19:00 Uhr

undlud in die Trabocher Pfarrkirche zu einem Konzerterlebnis auf höchstem Niveau. Der Abend wurde informativ und unterhaltsam moderiert und mit wunderbarem Gesang durch dieunterstützt. Der Klarinettenchor, der heuer im Juli sein 10-jähriges Bestandsjubiläum gefeiert hatte, zeigte die Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten der Klarinette. Die beiden Solisten auf derundergänzten perfekt. Eröffnet wurde das Konzert mit einem Stück des im letzten Jahr verstorbenen steirischen Komponisten Franz Cibulka. Danach folgten weitere Werke von österreichischen und internationalen Komponisten aus verschiedenen Epochen von Barock über Klassik und Romantik bis ins 21. Jahrhundert. Zu hören waren Stücke von Felix Mendelsson Bartholdy, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Johann Strauß Sohn und des steirischen Komponisten Robert Fuchs. Außerdem war mit „Somewhere over the rainbow“ aus dem „Zauberer von Oz“ ein Werk aus dem New York der späten 30-er Jahre mit dabei.