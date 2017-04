Ein Tor hat entschieden: Der HC Bruck bleibt in der HLA, Union Leoben steigt in die Bundesliga ab

29.04.2017, 19:42 Uhr

Mit einem 31:30-Sieg (nach Verlängerung) stellte der HC Bruck im HLA-Abstiegs-Play-off in der Best-of-three-Serie auf 2:1 und schafft den Klassenerhalt.



Dramatik bis zum Schluss

HANDBALL. Jubel bei den Brucker Handballern und ihren mitgereisten Fans, tiefe Enttäuschung bei Leoben: Im Schicksalsspiel um den Verbleib in der höchsten österreichischen Handballspielklasse, der HLA, hatte Bruck das bessere Ende für sich und gewann den Handballkrimi in der Sporthalle Leoben nach Verlängerung 31:30.Bruck-Funktionär Wolfgang Reitbauer unmittelbar nach dem Schlusspfiff: „Ein unglaubliches Spiel, wir haben in der gesamten Play-off-Serie nie aufgegeben, auch heute nicht.“Die Zukunft von Union-Trainer Romas Magelinskas ist ungewiss: „Bruck hat heute gespielt, was es drauf hat, wir leider nicht. Ob ich auch in der Bundesliga bei Leoben bleibe, weiß ich noch nicht.“Bruck-Trainer Milan Vunjak, der den Verein verlässt: "Das war heute ein perfektes Abschiedsgeschenk meiner Mannschaft, es war eine schöne Zeit in Bruck."Zur Pause war Bruck mit12:11 vorne gelegen und baute den Vorschlag auf drei Tore aus. Drei Sekunden vor dem Schlusspfiff führte der HC Bruck 25:24. Doch Leoben-Legionär Damir Djukic bewies Nerven, er verwandelte einen Siebenmeter zum 25:25.Das bedeutete eine Verlängerung von zweimal fünf Minuten, auch da stand es zur „Halbzeit“ Unentschieden (27:27). Bei Leoben vergab Thomas Kuhn einen Siebenmeter, in Folge baute Bruck den Vorsprung auf zwei Tore aus, am Ende reichte ein hauchdünner 31:30-Sieg dem HC Bruck für den Verbleib in der HLA, Union Leoben muss den bitteren Gang in die Bundesliga antreten.HLA-Abstiegs-Play-off: Union Juri Leoben – HC Bruck 30:31 n.V. (25:25, 11:12). Die besten Torschützen: Kuhn (13) bzw. Breg (8). Endstand in der Best-of-Three-Serie 1:2.