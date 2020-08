Goldenes Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Alois Perl

Alois Perl, in Gleinstätten im Sulmtal geboren, hat seit den 1970er-Jahren Tauplitz zu seinem Lebensmittelpunkt gewählt. Er fand stets Zeit, sich über Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen beim Österreichischen Kameradschaftsbund, bei der Berg- und Naturwacht sowie beim Pfarrverband Stainach-Pürgg-Wörschach ehrenamtlich zu engagieren.

Nun wurde ihm in Anerkennung seiner Verdienste für die Öffentlichkeit in der Aula der Alten Universität Graz von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark verliehen.

Viele Jahre lang hat sich Alois Perl um die Geschicke des Österreichischen Kameradschaftsbundes bemüht, von 1994 bis 2020 in leitender Funktion als Bezirksobmann des Ausseerlandes. Für diese Verdienste wurde er bereits mit der Ernennung zum Ehrenbezirksobmann und der Verleihung der Bundesverdienstmedaille in Gold geehrt.

Museumsführungen



Aber auch die Natur war Alois Perl ein stetes Anliegen, wie seine Ausbildung zum Berg- und Naturwächter zeigt, dessen Tätigkeit von 2003 bis 2014 in der Funktion des Ortseinsatzleiters in Tauplitz seinen Höhepunkt fand. Sein kulturelles Interesse führte ihn 2005 in der Pension als Ausstellungsführer zur Steirischen Landesausstellung „Narren und Visionäre“ ins Ausseerland. In den Jahren 2006 bis 2018 arbeitete er im Schloss Trautenfels als Kultur- und Naturvermittler. Hier konnte er sein umfassendes Wissen in verschiedenen Sonderausstellungen und im Landschaftsmuseum in hunderten Führungen an ein interessiertes Publikum weitergeben.

Kirchenführungen

Im Rahmen seiner Tätigkeit im Museum kam er in näheren Kontakt mit dem „Kripperl der Steiermark“ und unterstützt dort seit etwa zehn Jahren die Pfarre mit ehrenamtlichen Führungen in der Johanneskapelle und in der Georgskirche in Pürgg. Professionelles Rüstzeug dafür bietet ihm seine Ausbildung zum geprüften Kirchenführer der Diözese Graz-Seckau.