Grundlsee: Ein Benefizabend "auf rauer See"

"Genießen und Gutes tun" war das Motto der Benefizfahrt mit der Schifffahrt Grundlsee – doch nach Genuss sah es zu Beginn so gar nicht aus, denn eine kleine Gewitterzelle hatte es sich über dem Grundlsee gemütlich gemacht. Am Ende blickte man dennoch in lauter glückliche Gesichter.

Die Motorschiffe Traun und Rudolf boten allen Gästen Platz und bei Brötchen und Sekt wartete man bestens versorgt das Vorüberziehen des Schauers ab. Mit an Bord ging die erst 17-jährige Künstlerin Tünde Lucskayova aus der europäischen Kulturhauptstadt Košice in der Slowakei, die als als großes musikalisches Nachwuchstalent in den Disziplinen Gesang und Klavier gilt. Begleitet wurde sie von Siegfried Greimler am Akkordeon und Peter Strohmeier an der Gitarre. Werke von Johann Sebastian Bach über Andrew Lloyd Webber bis hin zu Johann Strauß und Ed Sheeran standen am abwechslungsreichen Programm, durch den Abend führte Herbert Gasperl.

Spende für autistisches Kind

Die freiwilligen Spenden kommen der musikalischen Förderung eines autistischen Mädchens zugute. Der Lionsclub sowie der Rotaryclub des Ausseerlands stellten sich nicht nur mit großzügigen Spenden ein, sondern waren durch Thomas Kopfsguter und Erwin Walter auch vor Ort vertreten.