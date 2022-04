Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Gründonnerstagnachmittag in Gaishorn am See im Bezirk Liezen ein Wohnhaus samt Carport in Brand. Verletzt wurde niemand.

GAISHORN. Gegen 14.30 Uhr bemerkten Nachbarn den Brand des Wohnhauses und verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehren eintrafen, hatte sich das Feuer erheblich am Haus ausgebreitet. Des Weiteren stand das zum Haus dazugehörige Carport in Vollbrand.

Carport zerstört

Die Feuerwehren Au bei Gaishorn am See, Trieben, Trieben Werk und Rottenmann waren vor Ort und führten den Löscheinsatz durch. Durch den Brand wurde das Carport zur Gänze zerstört. Am Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache wird derzeit ermittelt. Bei dem Brand kamen weder Tiere, noch Menschen zu Schaden.

