Wetter für Liezen

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Samstag, den 02. Juli: Den ganzen Tag lang klar

Der Samstag verspricht klares Wetter in Liezen. Um 5:11 Uhr wird es hell und um 21:05 Uhr wird es wieder dunkel. Darüber hinaus scheint die Sonne. Die Temperaturen liegen Samstag zwischen 11 und 26°C. Die Höchsttemperatur ist um 17:50 Uhr erreicht. Die Luft ist feucht und schwül. Heute erwarten Meteorologen keine starken Windböen. Die Sichtweite beträgt 15 Kilometer. Die WHO empfiehlt, den Aufenthalt im Freien zwischen 11 und 15 Uhr zu vermeiden.

Ausblick für Sonntag, den 03. Juli: Den ganzen Tag lang klar

Auch am Sonntag ist mit klarem Wetter in Liezen zu rechnen. Die Sonne erwacht um 5:12 Uhr und verabschiedet sich um 21:05 Uhr. Zugleich deutet sich eine Hitzewelle an. Außerdem lässt sich die Sonne blicken. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 14 und 30°C. In Liezen ist es um 16:15 Uhr am wärmsten. Eine hohe Luftfeuchtigkeit erwartet uns im Laufe des Tages. Der Wind ist meist nur schwach bis mäßig. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Montag, den 04. Juli: Nachmittags Regen

Der Tag übermorgen verspricht regnerisches Wetter in Liezen. Übermorgen starten wir mit einem Sonnaufgang um 5:13 Uhr in den Tag, während es ab 21:05 Uhr dunkel wird. Die Temperaturen liegen im Bereich von 15 und 26°C. In Liezen ist es um 11:40 Uhr am wärmsten. Übermorgen starten wir mit bewölktem Wetter in den Tag. Die Luft ist feucht und schwül. Der Wind ist meist nur schwach bis mäßig. Die Sichtweite beträgt 15 Kilometer.