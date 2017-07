"Wir sind eine riesige Familie"

25.07.2017, 10:51 Uhr

Rudi Roubinek alias Seyffenstein klärt über die Faszination Ennstal Classic auf.

Der Schauspieler und Autor Rudi Roubinek ist treuer Teilnehmer der Ennstal Classic. Heuer nahm er bereits zum achten Mal an der größten Oldtimer-Rallye Österreichs teil. Die WOCHE hat sich in Gröbming mit dem beliebten Komiker für ein Interview getroffen.Einen Fiat 1100 S Mille Miglia, der extra aus dem Fiat-Museum in Turin gekommen ist. Mich hat Fiat angesprochen, ob ich nicht mit diesem Auto fahren möchte. Vor der ersten Rundfahrt habe ich Einweisungen von den italienischen Technikern bekommen. Ich war fast eine Stunde mit der Mille Miglia unterwegs, weil das Teil doch schwierig zu fahren ist.

Wir reden hier von einem Auto aus dem Jahr 1948, das heißt, es hat noch ein unsynchronisiertes Getriebe. Man muss sich erstens einmal Zeit lassen beim Gangwechsel und zweitens Zwischengas geben und mitunter auch zwischenkuppeln. Beim Fahren merkt man schon einen großen Unterschied zu einem normalen Auto. Dazu kommt, dass man keinerlei elektronische Hilfen hat und man alles mit Kraft machen muss, also zum Beispiel bremsen oder lenken. Im Hinterkopf hat man halt auch immer, dass das Teil ein unschätzbares Museumsstück ist und eine echte Rennhistorie hat. Die Mille Miglia ist auch schon die erste Ennstal Classic vor 25 Jahren gefahren und quasi unschätzbar.Die Landschaft. Man fährt in zwei Tagen alles ab, was Österreich zu bieten hat: Berge, Seen, Wälder und Gebirgsstraßen. Aber natürlich auch das Starterfeld. Es ist einfach die bestbestückteste Veranstaltung in Österreich. Dazu kommt der sportliche Reiz. Wir fahren in zwei Tagen über 800 Kilometer, über viele Alpenpässe und das ist einfach für Mensch und Maschine eine wahre Herausforderung.Mit diesem Auto ist eigentlich die Aufgabe, Spaß zu haben, das Auto vorzuführen und möglichst nicht kaputtzumachen. Wenn wir mit anderen Autos unterwegs sind, dann fahren wir schon wettbewerbsmäßig.Wenn du schon zum achten Mal dabei bist, kennst du praktisch alles. Wir sind wie eine riesige Familie, man sagt eh die Ennstal-Familie. Du kennst sowohl die Leute im Ort als auch die Veranstalter, sogar die Einheimischen grüßen mich schon, sind freundlich und vor allem gut gelaunt.