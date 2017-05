Erfolgreiche "Computer-Sportler" aus dem Ennstal

04.05.2017, 12:46 Uhr

20 Vereinsmitglieder des E-Sport-Ennstal kämpften drei Tage lang bei LAN-Party in Weyer um Medaillen.

Bei der Fraghouse-LAN kämpften 200 Gamer in den verschiedensten Computerspielen, wie zum Beispiel Strategiespiele, Ego-Shooter oder Kartenspiele um Podestplätze. Auch die Spieler des E-Sport-Ennstal wurden für ihre wochenlangen Vorbereitungen und den ehrgeizigen, teilweise auch nervenraubenden Einsatz belohnt.So erkämpfte sich das Team „E-Sport-Ennstal T1“ mit Team-Leader Eric „Srsly Ritschy“ Riegelnegg und seinen Mannen Patrick „FlyFall“ Günther, Andrej „Dr. Drej“ Petruljevic, Patrick „SoraDestiny“ Demmel und Michael „Fracture“ Strobl den ersten Platz bei "League of Legends". Das Team „Soizbrunzn“ mit Leader Bruce „Nerl“ Obenaus und seinen Teamkollegen Marco „LordRenuaz“ Zauner, Sebastian „JackxDism“ Puschnik, Raphael „Dawnlord“ Zandl, Sascha „Stylez“ Leitner und Michael „Fracture“ Strobl belegte den dritten Platz bei "Overwatch".

Bei "Hearthstone" konnten die heimischen Zocker ebenfalls ein gutes Ergebnis erzielen. So kamen drei Spieler (Mensur Kovacevic, Sebastian Josipovic und Sascha Leitner) unter die besten zehn von über 40 Teilnehmern.Die Gamer-Szene hat damit wieder eindeutig bewiesen, dass nicht nur zu Hause vor dem PC gespielt werden kann, sondern dass es Spaß macht sich bei LAN-Partys persönlich zu treffen, Erfahrungen auszutauschen und sich in friedvoller Weise zu duellieren.E-Sport-Ennstal will im Bezirk Liezen den e-Sport beleben und zu gemütlichen Turnieren in die „Taunt Zone Liezen“ (erste E-Sport Zone in Liezen, bei Cafe & Lounge Taunt) bringen. Seit Bestehen haben sich bereits einige Interessierte im Verein eingefunden und Freundschaften geschlossen.