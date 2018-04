Mondi errichtet luxuriöse Chalets in Grundlsee

23.04.2018, 16:59 Uhr

Bei der Restaurant-Eröffnung wurden Pläne für das Chalet-Dorf vorgestellt.

Exklusive Einrichtung

Tag der offenen Tür

Voriges Jahr feierte das Mondi-Holiday Seeblickhotel Grundlsee sein 25-jähriges Jubiläum. Nun wird die Urlaubsanlage um ein exklusives Chalet-Dorf erweitert. Bereits im Mai sollen die Arbeiten dafür beginnen. Für das Chalet-Dorf Grundlsee sind elf freistehende, luxuriös ausgestattete Chalets geplant, dazu ein Hauptgebäude mit fünf Chaletzimmern, Lobby und Tagungsräumlichkeiten. Inspiriert von alten Bergdörfern mit viel Holz und Fassadenschnitzereien wird das Chalet-Dorf eine gemütliche und natürliche Ausstrahlung vermitteln.Das Investitionsvolumen liegt annähernd im zweistelligen Millionenbereich, die Fertigstellung ist für Mitte 2019 geplant. Die zweistöckigen Chalets beinhalten unter anderem ein Wellnessbad mit eigener Sauna, eine große Terrasse mit Whirlpool und einen Balkon mit traumhafter Aussicht."Unsere potenziellen Chalet-Gäste sind beruflich erfolgreiche Menschen, denen Themen wie Natur, Nachhaltigkeit, Ruhe und Qualität am Herzen liegen. Sie suchen im Urlaub einen Kontrast zu ihrem fordernden und hektischen Alltag", betont Mondi-Geschäftsführer Mike Dörr.Beim Tag der offenen Tür am Dienstag, 1. Mai, werden die beiden neuen Restaurants im Seeblickhotel mit einem bunten Programm eröffnet. Das bisherige Restaurant Seeblick wird ab sofort als "Gasthaus Seeblick" geführt und steht für eine frische und meisterhaft zubereitete Hausmannskost. Das neue Gourmet-Restaurant "Wassermann" richtet sich an die Fans von Stefan Haas’ anspruchsvoller und verspielter Küche. Bereits seit vier Jahren ist der Zwei-Hauben-Koch Küchenchef im Seeblickhotel.