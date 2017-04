NMS 1 Schladming beim FC Bayern München

29.04.2017, 08:00 Uhr

Schladminger Schüler statteten den Stars des FC Bayern München einen Besuch in der Allianz Arena ab.

27 Schüler der Neuen Mittelschule 1 Schladming haben in Begleitung von vier Eltern und ihres Lehrers Emmerich Seebacher das Fußballspiel der Deutschen Bundesliga zwischen dem FC Bayern und dem FSV Mainz 05 in der Münchener Allianz Arena besucht.In Zusammenarbeit mit den Planai-Hochwurzen-Bahnen war es möglich, Tickets für ein Heimspiel des FC Bayern zu erwerben.„Ein geniales Erlebnis und eine unfassbare Stimmung“, so die Stimmen der mitgereisten Schüler. Die Fankulisse, die großartige Stadionatmosphäre, die Choreographien der Südkurve sowie die Mannschaft des FC Bayern München sorgten für ein eindrucksvolles und unvergessliches Erlebnis für die jungen Schladminger.Auch wenn es am Ende "nur" zu einem 2:2 des deutschen Rekordmeisters gereicht hat, war es ein unvergesslicher Tag für alle Mitreisenden.