Seine Geschichten bringt der Märchenerzähler heuer verstärkt nach Irdning

26.04.2017, 08:00 Uhr

Schriftsteller und Märchendichter Folke Tegetthoff erzählt, warum für Menschen Zuhören einfach alles ist.

Welches Bild verbindet man mit dem Märchenerzählen? Eine Großmutter vielleicht, in ihrem Schaukelstuhl, einen orientalischen Marktplatz mit einem jungen verwegenen Mann, der die Menge mit seinen Geschichten begeistert? Folke Tegetthoff, seines Zeichens Schriftsteller, Märchendichter und Erzähler, hatte vor knapp 30 Jahren den Wunsch, mit diesem Klischee aufzuräumen. Eines Tages beim Heimflug von Israel gebar er die Idee, Menschen mit den Geschichten aus verschiedensten Kulturen nach Österreich zu bringen. Ein Unterfangen, das dem 63-jährigen die gewünschten Resultate brachte und ihn auch heute noch ordentlich beschäftigt. In ganz Österreich und weltweit ist der renommierte Künstler mit seiner "Kreation", den Storytelling-Festivals, bekannt. Am 25. Mai und am 4. Juni dürfen wir dem offenherzigen Grazer, der sich in der Südsteiermark und in Piran seine persönlichen Orte der Kreativität geschaffen hat, an den Lippen hängen. Im Rahmen des Storytelling-Festivals, das in Österreich jährlich an fünf verschiedenen Orten stattfindet, zückt im heurigen Jahr die Region um Irdning ihren Stift und schreibt mit dem Angebot von Märchen, Musik und künstlerischen Aktivitäten hier im bezaubernden Ennstal Geschichte.

So kann man zu Christi Himmelfahrt in den Bus steigen und sich auf eine mächtige Reise begeben und einiges über Engel, Helden und Prinzessinnen erfahren. #+Folke Tegetthoff und zwei weitere Meister der Erzählkunst schmücken die zauberhafte Landschaft des Ennstals mit der Fantasie ihrer Worte. Apropos Fantasie der Worte, auf die Frage, ob es einen bestimmten Platz oder Ort gibt, an dem er sich besonders inspiriert fühlt, seine Märchen oder Ideen lebendig werden zu lassen, antwortet Tegetthoff: "Die Natur ist für mich der einzig inspirierende Ort und ich habe das große Glück, dass ich an zwei sehr außergewöhnlichen und schönen Orten wohnen darf." Nichts denken, das kann der Schrifsteller nicht: "Ich schalte meine Umwelt stark ab, konsumiere keine, oder kaum, Medien. Aus dem Grund bin ich nur mit Gedanken beschäftigt, die ich selber zulassen will. Was ich sehr gut kann, ich kann stundenlang dasitzen und nichts tun."