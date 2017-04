Rafting Europcuprennen und österreichische Meisterschaften

26.04.2017, 05:30 Uhr

Ein eiskalter Wettkampf

Die Rafting Europacuprennen und Österreichischen Meisterschaften 2017 sind geschlagen. Knapp 200 Athleten dieser jungen Sportart haben sich am vergangenen Wochenende in Wildalpen eingefunden. Ausnahmezustand in doppelter Form erwartete die Veranstalter. Fast einen Meter Neuschnee verzeichnete der kleine Ort im Salzatal. Da mussten alle fleißigen Helfer einmal mehr mit anpacken um Zeltplätze, Stellplätze und das gesamte Veranstaltungsgelände zu räumen. Der Wasserstand machte die Rennen in diesem Jahr besonders spannend. Insgesamt 44 Teams (knapp 200 Athleten) aus ganz Europa kamen ins steirische Salzatal gereist. Gekämpft wurde um wertvolle Punkte für die Gesamtwertung im Europacup. Bei den Herren entschied die Deutsche Nationalmannschaft "Schwaben Augsburg" vor dem bosnischen Team "Dajak Club" und den amtierenden Europameistern "Gimpex1" die Gesamtwertung für sich. Die Damenwertung konnte das Team "Italy" für sich entscheiden und verwies die niederländischen und dänischen Damen auf Platz zwei und drei. Das Team "Rafting Sport Salzatal 1" holte sich Platz sieben im Europacup und den Österreichischen Meistertitel. Die Jungs vom "Rafting Salzatal 2" holten sich noch vor dem Raftteam Leoben den Platz 2 am Stockerl. Ein herzlicher Dank gilt allen Helfern und Sponsoren.