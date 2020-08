Liebe Leserinnen und Leser!

Schönheit ist das Ziel!?!

Vordergründig ja, aber ist

das Ergebnis von Fitnesstraining und guter Ernährung wirklich nur ein schöner und gesunder Körper? Ich behaupte (auch aus eigener Erfahrung), wenn die Kilos herunterpurzeln, fällt noch anderes "Gewicht von den Schultern". Ist es nicht so, dass alleine die Entscheidung es anzugehen, fitter zu werden, mehr auf die Ernährung zu achten, ein motivierendes und starkes Glücksgefühl auslöst? Die Aussicht auf Veränderung eines unerwünschten Zustandes stimmt uns glücklich und positiv und es werden emotionale Prozesse ausgelöst, die oft nicht bewusst und im gesamten Ausmaß wahrgenommen werden. Die darauffolgende Metamorphose des Körpers ist nicht von einem Tag auf den anderen abgeschlossen. Es ist ein langsamer und langer Weg. Ebenso gehen emotionale und soziale Auswirkungen aufgrund der körperlichen Veränderung langsam vonstatten und sind dadurch oft schwer wahrnehmbar. Körper und Geist sind eine Einheit - bewegt man ein Rädchen, sei es auch noch so klein, kommt ins gesamte System eine Dynamik.



An alle die erfolgreich waren: Denken sie zurück an die Zeit, als sie noch nicht die Entscheidung für mehr Fitness und Gesundheit getroffen haben und vergleichen sie ihr altes Ich mit ihrem jetzigen gesünderen und fitteren Ich. Vergleichen sie ihr soziales Leben, hat es sich verändert, hat es vielleicht mehr an Tiefe gewonnen? Oder ihr Selbstwertgefühl? Wie gehen Sie gegenüber von früher an Herausforderungen heran? Sind sie gelassener, mutiger, zuversichtlicher?

Möglicherweise haben Sie das alles als reflektierte Person bereits bemerkt. Alle die darüber noch nicht nachgedacht haben möchte ich dazu ermutigen.



Die Entscheidung zu etwas mehr Fitness und einem gesünderen Leben ist soviel mehr als ein gesunder und schöner Körper.

Liebe Grüße

Roland Wiednig

www.orangebase.at