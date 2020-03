Gegenstände die zu Hause überflüssig sind könnten von anderen gebraucht werden, anstatt im Eck zu stehen oder im Müll zu landen.

Die Grünen Krieglach kombinierten diesen Gedanken mit der Idee, Hobbykünstlern auch eine Möglichkeit zu bieten, ihre Werke zu zeigen und zu verkaufen. So fand am Samstag, 7. März der erste Floh- und Kunsthandwerkmarkt im Pfarrsaal in Krieglach statt. Das Angebot der Aussteller erweckte das Interesse zahlreicher Besucher und zeigte die Vielfalt der Künstler auf. Zusätzlich verwies man dadurch einmal mehr auf die Bedeutung, Dinge nicht einfach weg zu werfen, sondern in Sinne der Nachhaltigkeit an eine Verwendung durch andere nachzudenken. Als kulinarische Besonderheit gab es frisch zubereitete Crêpes aus regionalen Zutaten vom „Kaffee am Rad“ aus Bruck an der Mur.

Vortrag zur Müllvermeidung

Am Dienstag 17. März um 19 Uhr findet im Pfarrsaal noch ein Vortrag mit dem Titel “Tipps und Tricks für ein Leben ohne Müll“ statt. Die Vortragende Evelyn Rath ist Zero Waste Austria Botschafterin. Im Zentrum stehen Lösungen Abfall zu vermeiden, statt ihn zu managen.