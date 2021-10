Mit Juli dieses Jahres hat Thomas Jambor die Programmverantwortung bei TV Mürz von Horst Gründler übernommen. Jambor war seit 2007, also von Beginn an, beim Lokalsender als Kameramann und Cutter tätig.



Im neuen Sendungskonzept von Thomas Jambor bilden Studiogespräche mit Interviewgästen zu aktuellen Themen den Programmschwerpunkt des Wochenmagazins. Dafür wurde im Gebäude der Stadtwerke Mürzzuschlag in der Wienerstraße ein Studio eingerichtet. Auch verschiedenste Beiträge aus der Region werden weiterhin auf TV Mürz zu sehen sein. Ausgestrahlt wird TV Mürz in den Kabelnetzen der Stadtwerke Mürzzuschlag, JAnetz Neuberg a.d. Mürz und E-Werk Mürzsteg sowie auf Youtube und Facebook.

14-jährige Ära im lokalen Fernsehen

Mit der Übergabe der Pogrammverantwortung stellt das Unternehmen neue Weichen, engagierte sich Horst Gründler schließlich mehr als 14 Jahre neben seiner Tätigkeit bei der Bezirkshauptmannschaft Mürzzuschlag-Bruck als Programmchef, Moderator, Redakteur und Werbeberater von TV Mürz. Er wird dem langjährigen Team mit Andreas Pimeshofer, Andrea Dirnbauer, Horst Berger und – neu - Manuel Windholz dennoch weiterhin als gelegentlicher Mitarbeiter zur Verfügung stehen.