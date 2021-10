In den frühen Morgenstunden heute Samstag kam es in Krieglach im Bereich des Friedhofes zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW hatte sich überschlagen, drei Personen wurden dabei verletzt.



Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war heute morgen gegen 04.15 Uhr mit seinem PKW auf einer Gemeindestraße in Krieglach unterwegs. Mit im Fahrzeug fuhren eine 28-Jährige und ein 29-Jähriger, beide ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der 34-Jährige im Bereich des Friedhofweges die Kontrolle über sein Auto. Er kam links von der Fahrbahn ab und rammte eine Straßenlaterne. Der PKW fuhr im Bereich der Kreuzung Friedhofweg-Postmühlweg auf eine Böschung auf, prallte gegen ein Geländer, rammte weitere Straßenlaternen und kam auf dem Dach zum Liegen.

Eingeklemmt



Die 28-jährige und der 29-jährige Mitfahrer konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien und riefen die Einsatzkräfte, der 34-jährige Lenker musste von der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach aus dem PKW befreit werden – sie waren mit vier Fahrzeugen und 17 Personen im Einsatz. Der Lenker des Fahrzeuges wurde bei dem Unfall vermutlich schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Bruck an der Mur, eingeliefert. Auch die 28-jährige Beifahrerin wurde in das LKH nach Bruck an der Mur eingeliefert. Der zweite Mitfahrer gab an nur leicht verletzt zu sein, lehnte gegenüber den Sanitätern eine Untersuchung aber ab. Ein Alkotest beim Lenker war aufgrund der Verletzungen vor Ort nicht durchführbar.

