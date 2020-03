In nur zwei Monaten wurde für das Team des Raiffeisen-Wohntraumcenters Mürztal ein neues Büro errichtet. Mit Ende Jänner wurden die Raiffeisenbankstellen von Stanz und Allerheiligen zusammengelegt.

Im Haus der Raiffeisenbank Kindberg in der Bahnhofstraße 12 hat sich in den letzten Wochen so einiges getan: Die Mitarbeiter der Raiffeisenbankstellen Stanz und Allerheiligen nahmen nach der Bankstellenzusammenlegung ihre Arbeit in Kindberg auf, das Team des Wohntraumcenters Mürztal zog in neu renovierte Räumlichkeiten im selben Geschoss um.

"Der Umbau erfolgte, um unseren Kunden nach der Zusammenlegung der Bankstellen Allerheiligen und Stanz eine leistungsfähige Bankstelle anbieten zu können. In diesem Zuge wurden moderne Service- und Beratungsräumlichkeiten für das gemeinsame Bankstellenteam und, in den bisher an die 'startup-fahrschule harry' vermieteten Räumlichkeiten im ersten Stock, ein neuer Beratungsbereich für das Raiffeisen-Wohntraumcenter Mürztal errichtet", sagt Franz Seitinger, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Mürztal. Den Wohnbaukunden stehen nun zusätzlich vier Beratungsräume und ein großzügiger Empfangsbereich zur Verfügung – erreichbar durch die Bankstelle oder einen eigenen Eingang samt Lift gegenüber vom Libro.

Barrierefrei erreichbar

"Bei der Neugestaltung wurde auf ein angenehmes Arbeits- und Raumklima für Kunden und Mitarbeiter geachtet. Außerdem sind alle Beratungsräume im ersten Stock auch über den Lift bequem und barrierefrei erreichbar. Um die Parkplatzsituation zu verbessern, wurden weitere Parkplätze für Kunden beim Postamt angemietet und stehen für Banktermine zur Verfügung", erklärt Geschäftsleiter Gerald Baierling.

In nur zwei Monaten hat das Architekturbüro Viereck aus Kindberg, verantwortlich für die Planung und Bauaufsicht, den Umbau trotz Weihnachtsfeiertage und Jahreswechsel umgesetzt. Bei der Vergabe der Arbeiten wurde, wo es möglich war, auf regionale Firmen zurückgegriffen. Die Projektleitung seitens der Raiffeisenbank Mürztal hatte Andreas Wiltschnigg über, der nach intensiven Planungs- und Bauwochen stolz und erleichtert auf die plangemäße Umsetzung blicken kann. "Wir bedanken uns bei allen Firmen für die schnelle Umsetzung des Umbaus", betont Baierling abschließend.

Die Bank für 6.200 Kunden

Mit Ende Jänner 2020 wurden die Raiffeisenbankstellen von Stanz und Allerheiligen zusammengelegt. In der Bankstelle von Kindberg sind jetzt sieben Mitarbeiter für Finanzfragen von über 6.200 Kunden aus Kindberg, Allerheiligen, Mürzhofen und Stanz sowie weitere vier Wohnbaufinanzierungs-Spezialisten tätig. "Die Zusammenlegung der Bankstellen war verursacht von der aufsichtsrechtlichen Dynamik, die einen Betrieb kleiner Bankstellen immer schwieriger macht. Andererseits wünschen die Kunden noch mehr persönliche Beratung von Spezialisten bei wichtigen finanziellen Entscheidungen, viele tägliche Bankgeschäfte können komfortabel über Smartphone, Computer oder Selbstbedienungsgeräte erledigt werden", erklärt Franz Seitinger, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Mürztal. Sämtliche Anforderungen der Kunden zu den Themen Wohnen, Immobilienkauf und -verkauf, Sanierung sowie Haus- und Wohnungsbau können in der Bankstelle Kindberg erfüllt werden. Zu fixen Beratungszeiten oder auf Terminvereinbarung ist auch ein Immobilienmakler vor Ort tätig. "Den Kunden steht im Ortszentrum von Stanz und in Mürzhofen auch in Zukunft eine Selbstbedienungszone mit Ein- und Auszahlungsfunktion, Kontoauszugsdrucker und Überweisungsmöglichkeit zur Verfügung. Damit ist die Raiffeisenbank auch nach Konzentration der Berater auf einen Standort weiterhin regionaler finanzieller Nahversorger. Niemand wurde gekündigt, lediglich die Aufgaben verändert. Die Maßnahmen hatten letztlich den Zweck, die Beratungs- und Abwicklungskompetenz in allen Geschäftsfeldern weiter zu steigern und die Beratungsprofile in den Zielgruppen zu schärfen", erklärt Seitinger.

Tag der offenen Tür

Anfang Februar haben die Mitarbeiter des Raiffeisen-Wohntraumcenters Mürztal mit Katrin Kölbl, Hannes Scheikl, Wolfgang Czerny und Michael Zahradnik die neuen Räumlichkeiten in der Raiffeisenbank Kindberg im ersten Stock bezogen. Weit zu siedeln brauchten sie nicht, denn sie sind ab sofort nur zwei Türen weiter zu finden – in den ehemaligen Räumlichkeiten der "startup-fahrschule harry". Somit ist das Wohntraumcenter jetzt über einen neuen eigenen Zugang an der Bahnhofstraße 12 (gegenüber Libro) erreichbar.

Der Umzug in das neue Büro wird am Freitag, den 6. März, mit einem Tag der offenen Tür von 8.30 bis 16 Uhr gefeiert. Das Wohntraumcenter Mürztal ist Anlaufstelle, wenn es um Finanzierungsfragen zu den Themen Bauen, Sanieren und Wohnen geht; auch Förderanträge werden erledigt.