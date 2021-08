Mit dem Match Bad Mitterndorf gegen Hinterberg wird am Freitag um 18 Uhr die Saison 2021/22 in der Oberliga Nord eröffnet. Mit Philipp Schweighart von DSV Leoben haben die von Wolfgang Grasser trainierten Hinterberger nur einen Neuzugang vermeldet.

Mit einem 4:1-Auswärtssieg gegen Ausseerland ist der FC Trofaiach souverän in die zweite Runde des Champions-Steirer-Cups aufgestiegen. Zum Ligaauftakt wartet auf die Trofaiacher ein echter Kracher: Am Samstag um 17 Uhr geht es im Stadion Trofaiach gegen den FC Kindberg/Mürzhofen. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Mario Sacer konnten die Trofaiacher kurz vor Transferschluss mit Mario Rasic noch einen Stürmer holen. Bereits im Winter haben die von René Pitter trainierten Kindberger Torhüter Sascha Stradner (Trofaiach) und Alexander Zartl (Kainbach-Hönigtal) verpflichtet. Mit Lukas Katzenberger (Bruck) und Felix Paar (Langenwang) sind jetzt im Sommer zwei weitere Neuzugänge dazu gekommen. Abgänge: Philipp Unger (Trofaiach), Patrick Zisser (Parschlug), Michael Posch (ESV Mürzz.), Shamri Saadat (Phönix Mürzz.) und Aleksandar Shalev (Bruck).

Der TuS Krieglach startet mit dem Auswärtsspiel in Murau (Samstag, 16 Uhr) in die neue Saison. Nicht mehr mit dabei sind Cuma Bulduk, Philipp Gesselbauer, Dominik Knabl und Markus Wölfler. Gespannt darf man auf die nochmals verjüngten KSV Amateure sein. Im Test konnten die Jungfalken Landesligst Bruck mit 3:0 besiegen. Zum Auftakt geht es am Samstag (17 Uhr) nach St. Lorenzen.