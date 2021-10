Voten, voten, voten hieß in den letzten Wochen. Jetzt geht der WOCHE-Regionalitätspreis 2021 in die nächste Runde und heute können wir mit Freude die zehn Finalisten aus der Region Mürztal präsentieren, die von den Lesern die meisten Stimmen erhielten. Damit wurde einmal mehr bewiesen, wie eng die Bindung unserer Unternehmer zur Bevölkerung ist und das die Regionalität besonders in Zeiten wie diesen einen unbezahlbaren Wert darstellt.

Schon heute steht fest: Egal wer schlussendlich den WOCHE-Regionalitätspreis 2021 in Händen hält, Sieger der herzen sind alle unsere Finalisten. Wir gratulieren herzlich!