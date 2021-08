Vom Lehrling zum Direktor: Kürzlich wurde die Leitung der Landesberufsschule Mitterdorf interimistisch in die Hände von Daniela Wied und Margot Fraiss gelegt. Mit einer Abschlussfeier wurde der bisherige Direktor Georg Schober in den Ruhestand verabschiedet.

In diesem Schuljahr beendete Georg Schober seine berufliche Tätigkeit als Direktor der Landesberufsschule Mitterdorf. Bemerkenswert ist, dass Georg Schober als Schüler die Berufsschule besuchte und nach einigen Jahren in der Privatwirtschaft als Lehrer an die Schule zurückkehrte, bevor er im Dezember 2013 die Leitung der Landesberufsschule übernahm.

Während seiner Zeit als Direktor wurden die Lehrpläne in Kompetenzraster umgewandelt und darüber hinaus wurden immer stärker Soft-Skills und Handlungsdimensionen gefragt. Teamfähigkeit, Lösungsorientiertheit und Flexibilität sind seither fixer Bestandteil des Unterrichts.

Dem scheidenden Direktor war der gemeinsame Weg durch die Bildungslandschaft zum Wohle der Lehrlinge ein Anliegen. Ebenso begleitete er zahlreiche Bautätigkeiten und initiierte die Erarbeitung eines Konzepts für eine visionäre Erweiterung der Landesberufsschule.

Bei der gemeinsamen Abschiedsfeier gratulierte auch Heike Stark-Sittinger in ihrer Funktion als Geschäftsführerin der WKO Lehrlingshäuser Steiermark mit einer besonderen Torte. Das Kollegium der Landesberufsschule und das WKO Lehrlingshaus dankten für die langjährige Zusammenarbeit.