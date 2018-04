Karriere mit Lehre: Die Kombi bringt's

25.04.2018, 14:33 Uhr

Durch die Kombination von Matura und Lehre stehen Lehrlingen viele Berufs- und Bildungswege offen.

Steirische Lehrlinge können neben ihrer Lehre seit dem Jahr 2009 kostenlos die Berufsreifeprüfung absolvieren.Der Matura gleichgestellt, ermöglicht ihnen die Reifeprüfung den Zugang zu Universitäten, Kollegs, Fachhochschulen und vielen weiteren Bildungswegen. Die Verbindung einer praktischen Fachausbildung und einer soliden Allgemeinbildung auf Maturaniveau eröffnet den jungen Fachkräften dementsprechend viele berufliche Möglichkeiten.

Die Matura-Vorbereitungskurse können über zwei verschiedene Modelle absolviert werden. Das Arbeitsmodell, bei dem die Unterrichtszeiten während der Arbeitszeit stattfinden oder das Freizeitmodell, bei dem der Unterricht in der arbeitsfreien Zeit, also abends, stattfindet. Findet die Maturavorbereitung im Zuge des Arbeitsmodells statt, gilt es mit dem Lehrbetrieb zu klären, ob die Unterrichtszeit als Teil der Lehre angesehen wird oder nicht. Sieht der Lehrbetrieb die Maturavorbereitung nicht als Teil der Lehre an, kann die Lehrzeit um jene Zeit verlängert werden, die der Lehrling für den Unterricht benötigt. Ein bestehendes Lehrverhältnis und zumindest eine Teilprüfung der Lehrabschlussprüfung sind die Voraussetzungen, um eine Lehre mit Matura absolvieren zu können. Die Reifeprüfung beinhaltet die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch sowie den Fachbereich, der sich am Lehrberuf orientiert. Zumindest eine Teilprüfung davon muss vor der Lehrabschlussprüfung (LAP) abgelegt, die restlichen können bis spätestens fünf Jahre danach absolviert werden.Wurden alle vier Teilprüfungen positiv abgelegt, erhält der Lehrling das Maturazeugnis ausgehändigt. Es können jedoch maximal drei Teilprüfungen während der Lehrzeit gemacht werden. Die letzte Teilprüfung kann erst nach einer positiven Lehrabschlussprüfung und frühestens ab dem vollendeten 19. Lebensjahr erfolgen.