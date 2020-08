"Man zwingt uns zu Kampfmaßnahmen gegen chinesische Verhältnisse, die wir hier nicht haben wollen!" skandierte der ATB-Arbeiterbetriebsratsvorsitzende Michael Leitner, der am Donnerstag, 6. August 2020, zu einer "Betriebshauptversammlung" eingeladen hatte. Dem Aufruf sind nicht nur zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der ATB, sondern auch Betriebsräte anderer Firmen, Politiker sowie namhafte Gewerkschafter und AK-Präsident Josef Pesserl gefolgt. Mit Trillerpfeifen marschierten sie vor dem Bürogebäude auf uns demonstrierten in Ansprachen ihren Unmut über die Vorgehensweise der Unternehmensleitung und des chinesischen Eigentümers. Man werde das so nicht hinnehmen und weiterhin Widerstand leisten, um für den Erhalt der Arbeitsplätze zu kämpfen, so der Tenor der Belegschaftsvertreter.

Der Spielberger Bürgermeister Manfred Lenger bedankte sich für die erwiesene Solidarität gegenüber der Belegschaft und dem Standort Spielberg. Zum Mikrophon griffen bei der Protestkundgebung auch der steirische PRO-GE-Landessekretär Hubert Holzapfel, Sekretär Christian Jammerbund (GPA-djp Steiermark), PRO-GE Sekretär Heribert Grasser (Betriebsbetreuer).

Zum Schluss erklärte Arbeiter-BRV Michael Leitner in Konkordanz mit Angestellten-BRV Renate Bauer die Betriebshauptversammlung für unterbrochen. Diese könne damit jederzeit fortgesetzt werden, so Leitner unter dem Applaus der anwesenden Kolleginnen und Kollegen, Ehrengäste und Unterstützer, darunter NRAbg. Max Lercher, LAbg. Wolfgang Moitzi und die Betriebsratsvorsitzenden Harald Sturb (Voestalpine Zeltweg), Siegfried Simbürger (Sandvik Zeltweg) und Sylvia Ippavits (SZF).

Einen ausführlichen Bericht über die aktuellen Entwicklungen in der Causa ATB Spielberg finden Sie in der nächsten Print-Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.