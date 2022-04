Eine sehenswerte Planetenkonstellation bahnt sich in den kommenden Tagen an: Ab Mitte April reihen sich die Planeten Saturn, Mars, Venus und Jupiter zu einer beinahe perfekten Linie auf.

STEIERMARK. In der nördlichen Hemisphäre haben sich die Planeten ab dem frühen Morgen am 20. April in Reih und Glied positioniert und sind am Horizont zu beobachten. Freie Sicht in den Südosten vorausgesetzt. Ein interessantes Naturschauspiel.



"Das Problem ist jedoch, dass die Planetenkonstellation mit freiem Auge nur sehr schwer zu beobachten ist."

Dietmar Kles, Geschäftsführer Planetarium Judenburg

Der Sternenhimmel

Derzeit kann man Merkur, Mars und Venus am Himmel sehen. "Im besten Fall ist jedoch nur die Venus mit freiem Auge zu sehen", erklärt Kles weiter. Im Juni folgt allerdings ein größeres Himmelsereignis: Am 24. Juni kommen alle sieben Planeten der Milchstraße zusammen. Bis dahin solltest du dir jedoch ein Fernglas organisieren, denn auch das ist mit freiem Auge nicht zu erkennen.

