Saisoneröffnung mit zwei Sonderausstellungen im Militärluftfahrtmuseum Zeltweg/ Hangar 8

26.04.2018, 14:38 Uhr

Bei der Saisoneröffnung des Militärluftfahrtmuseums in Zeltweg in der Steiermark werden im Hangar acht gleich drei Ausstellungen eröffnet. Zum einen sind auf rund 5.000 m² Ausstellungsfläche über 25 Luftfahrzeuge aus der Geschichte der österreichischen Militärluftfahrt - schwerpunktmäßig jene des Bundesheeres der Zweiten Republik – zu sehen, zum anderen werden zwei Sonderausstellungen miteröffnet. Unter dem Titelgeht es um die vor 30 Jahren, am 6. Juni 1988, gelandeten ersten sechs von insgesamt 24 Saab 35OE Draken in Graz-Thalerhof. Mit diesen Flugzeugen wagte nun auch Österreich den Schritt ins Überschallzeitalter.Die zweite Sonderausstellung wurde vom Bundesministerium für Inneres organisiert und trägt den Titel:Diese Sonderausstellung, die in Zusammenarbeit mit der Abteilung II/7 des Bundesministeriums für Inneres erstellt wurde, bietet einen interessanten Überblick über die Geschichte der Flugpolizei von ihrer Gründung bis zur Gegenwart.

Bei einem Besuch in Zeltweg lohnt es sich also ein verlängertes Wochenende einzuplanen.Informationen auch unter: https://www.hgm.at/ und