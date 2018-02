Maskenball in Obdach: Keine Grenzen der Fantasie gesetzt

05.02.2018, 00:26 Uhr

Wahrlich keine Fantasie-Grenzen hatten sich die Besucher des diesjährigen Sportler-Maskenballs des Obdacher Sportclubs gesetzt, der am vergangenen Samstag im Veranstaltungszentrum der Marktgemeinde über die Bühne ging. Über 40 teilnehmende Gruppen – von der bissigen Haifisch-Gruppe, büssenden Klosterbrüdern und feschen Maikäfern, heiteren Ärzte-Zweiern bis zur mehrköpfigen Leoparden-Partie war alles mit dabei, das sich im Fasching nicht unbedingt an die Regeln des Alltages halten wollte. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.