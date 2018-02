Es war ein märchenhafter Kinderfasching der Kinderfreunde Fohnsdorf

05.02.2018, 00:05 Uhr

Die Aufforderung „Masken erwünscht" war natürlich nicht zweimal zu tätigen. Fohnsdorfs Kinderfreunde luden am vergangenen Samstag alle Kids mit ihren Eltern zu einem märchenhaften Kinderfasching in das Arbeiterheim ein und bescherten so den Jüngsten der Gemeinde eine spaßvolle und unterhaltsame Stunden bei Tanz, Musik und lustigen Spielen. Wie schon das Motto zum Ausdruck brachte – diesmal standen Märchenkostüme im Rankiing ganz vorne.