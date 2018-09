Neu: Kosmetikbehandlungen bei Georgina Lackner

17.09.2018, 16:50 Uhr

Sich rundum schön und wohl fühlen, dass möchte Georgina Lackner ihren Kundinnen anbieten. Seit über einem Jahr betreibt sie ein Vitalstudio, indem „Slender You“ und „Hypoxi“ im Vordergrund stehen. Beim Slendern werden gelenksschonende Übungen durchgeführt, unterstützt durch elektromechanische Impulse. Dabei regt man unter anderem den Stoffwechsel an, entlastet die Wirbelsäule, reduziert den Körperumfang und aktiviert das Lymphsystem. Hypoxi, ist eine gezielte Methode, um hartnäckige Fettpölsterchen an Hüfte, Bauch, Po und Oberschenkeln zu reduzieren, Cellulite zu verringern und schwaches Bindegewebe zu stärken.

Damit nicht nur der Körper topfit ist, sondern auch das Gesicht strahlt, bietet Georgina Lackner seit Kurzem auch kosmetische Behandlungen an. Dabei werden Unreinheiten entfernt sowie Falten, Augenringe und Tränensäcke vermindert. „Das Hautbild erscheint schon nach einer Behandlung schöner“, so Lackner. Auch Make up, sei es für den Alltag oder für einen besonderen Anlass, individuell auf die Kundin abgestimmt, ist im Angebot. Für eine Kosmetikbehandlung ist eine Terminvereinbarung unter 0699/10 73 05 56 notwendig.