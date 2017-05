1. Mai Feier in Fohnsdorf: Kampf gegen Ungerechtigkeit und Armut

01.05.2017, 13:37 Uhr

Die 1. Mai Feier der SPÖ Fohnsdorf stand ganz im Zeichen einer erneuerten Sozialdemokratie: Kampf gegen Ungerechtigkeit und Armut verkündete Landesgeschäftsführer LAbg. Max Lercher in seiner Festansprache in der Othmar-Deutschmann-Halle des Fohnsdorfer Bergbaumuseums, das an diesem Tag Saisoneröffnung feierte. Bürgermeister Gernot Lobnig zeichnete ein erfolgreiches Bild seiner bisherigen kommunalen Tätigkeit: "Wir haben nun zum zweiten Mal einenm Überschuß erwirtschaftet, die Suche nach einem Investor für die Therme läuft auf Hochtouren und Projekte, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen, sind bereits auf Schiene!" - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.