Formel 1-Festival für Fans

19.04.2017, 12:36 Uhr

Nirgends sind die Besucher so nah dran wie am Red Bull Ring.

Zielflagge

SPIELBERG. Ein Volksfest mit Unterhaltungs-Feuerwerk verspricht das Projekt Spielberg beim neunten Saisonrennen der Formel 1 am Red Bull Ring. Punkten will man einmal mehr mit Nähe zu den Stars und einmaligen Gelegenheiten. So kann man sich auch heuer am roten Teppich Erinnerungsfotos und Autogramme der Piloten abholen.Einzigartig sind auch die Fan-Aktionen in Spielberg: Wie schon im Vorjahr wird ein Fan die Chance bekommen, am Sonntag den Großen Preis von Österreich mit der Zielflagge zu beenden. „Es war das Tollste, das ich bei der Formel 1 je erlebt habe. Das werde ich sicher nie vergessen“, sagte, dem diese Ehre im Vorjahr zuteil wurde.

Safety Car-Taxi

Info Der Formel 1-Zirkus gastiert heuer von 7. bis 9. Juli am Red Bull Ring in Spielberg.

Rahmenprogramm: Public Pit Walk, Autogrammstunden, Open Air-Konzerte, Legends Parade und viele Fan-Aktionen.

Infos und Tickets gibt es

gastiert heuer von 7. bis 9. Juli am Red Bull Ring in Spielberg.Public Pit Walk, Autogrammstunden, Open Air-Konzerte, Legends Parade und viele Fan-Aktionen.gibt es hier

Unter allen Ticket-Besitzern werden heuer auch drei Taxifahrten im Original Safety Car vonverlost. Und bei der Pilotenparade werden 20 junge Motorsport-Fans die Stars begleiten. Im Rahmenprogramm gibt es außerdem die beliebten Open Air-Konzerte am Freitag und Samstag, die Legends Parade mit ehemaligen Größen der Formel 1, Air Shows mit der Flotte der Flying Bulls und drei hochkarätige Rennserien als Ergänzung zur Formel 1.