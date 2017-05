Kampf der Giganten

05.05.2017, 17:09 Uhr

Truck Race Trophy kommt mit buntem Programm zum Red Bull Ring.

SPIELBERG. Der erste Höhepunkt des noch jungen Motorsport-Jahres steht in Spielberg schon kommende Woche am Programm. Von 12. bis 14. Mai gastiert die Truck Race Trophy wieder am Red Bull Ring. Europameisterund Lokalmatadorgaben einen Vorgeschmack."Wir sind am schönsten Spielplatz Österreichs zu Gast. Für mich ist das Heimrennen natürlich etwas Besonderes, mit unglaublich vielen Fans im Rücken", sagte Altenstrasser beim Pressegespräch in Wien. Jochen Hahn möchte heuer seinen Titel verteidigen, hatte aber auch einen Vorschlag parat: "Wir machen einen Deal: Ich gewinne das erste Rennen und du, Markus, das zweite", scherzte der Deutsche.

Im Rahmenprogramm der 1.200-PS-Giganten gibt es einige Partnerserien, ein Trucker Camp, historische Lastwägen, US-Cars und einen Wettkampf der starken Männer von den European Giants. Gewaltig wird außerdem der Auftritt der Footballer von den Graz Giants mit ihren Cheerleadern oder der Highspeed-Truck "The Iron Knight" von Volvo, der es auf bis zu 276 Stundenkilometer bringt.Kreativ wird es am Samstag, dem 13. Mai, wenn Star-Tattoo-Künstleran seinen Models seine Fertigkeiten am Ring vorführt. Er hat unter anderem schon anoderHand angelegt. Auf der Westschleife gibt es in den Abendstunden ein Trucker Festival mit Musik im Fanzelt.