Murauer Wirtschaft mit verblüffenden Innovationen

08.10.2017, 22:45 Uhr

Mit verblüffenden Innovationen kann die Wirtschaft des Bezirkes Murau aufwarten. Diese Feststellung traf WK-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg am vergangenen Mittwoch, als er an der Spitze einer Delegation – u.a. mit den WK-Regionalobmännern Norbert Steinwidder und Karl Schmidhofer, Bürgermeister Thomas Kalcher und WK-Geschäftsführer Michael Gassner – in mehreren Gemeinden des Bezirkes „on Tour“ ging. Besuchspunkte dabei waren mit dem regionalen Versicherungsbüro Herbert Schrefl und den Murauer Stadtwerken, die sich – so Geschäftsführer Kurt Woitischek – als ein professioneller und leistungsstarker Partner in den Bereichen der Elektroversorgung, Elektroinstallation und des Elektrofachhandels präsentierten, auch zwei innovative Unternehmen in der Gemeinde Niederwölz, die – so Wirtschaftskammer-Direktor Dernoscheg – längst in der Zukunft angekommen sind, die Rauter Fertigteilbau GmbH und die 2007 durch Hubert Merl gegründete CNC Merl Fertigungstechnik KG. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.