ÖWG-Wohnbau sichert in Seckau ein leistbares Wohnen

01.05.2017, 14:11 Uhr

Die Marktgemeinde Seckau ist eine begehrte Wohngegend. Besonders junge Familien nutzen die Gelegenheit, sich mitten in der Natur und trotzdem in guter infrastruktureller Lage eine Heimstätte zu sichern, die auch kinderfreundlich ist. All diese Vorzüge sind auch der ÖWG-Wohnbau bekannt, die seit 1973 ein verlässlicher Partner der Marktgemeinde bei der Errichtung moderner Wohnungen ist. „Wir haben hier seit 93 Wohneinheiten gebaut“, bilanzierte ÖWG-Vorstandsdirektor Gerhard Königsberger am vergangenen Donnerstag, als ein weiteres Sechs-Familien-Wohnhaus feierlich seiner Bestimmung übergeben werden konnte. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.