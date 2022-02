BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bis zu 500 Fahrzeuge werden jährlich von dem 27-jährigen Bekim Shala und seinem Team getunt. Ein Großteil davon für Wiener Autoliebhaber und Kunden aus Deutschland und der Schweiz. Das passt gut ins Konzept der neuen ATV-Serie "Die Tuner".

Der Chef beim Audi-Tuning.

Foto: Santrucek

Seit der Firmengründung vor vier Jahren hat sich Bekim Shalas BKM Electric einen guten Ruf in der Auto-Szene gemacht. "Wir haben uns auf BMW, Audi und Mercedes fokussiert", erzählt der junge Geschäftsführer, der selbst drei BMW-Modelle fährt.

Besonders stolz ist er, dass seine Firma demnächst in der neuen ATV-Serie "Die Tuner" vorkommen wird: "Vor kurzem hatten wir das Filmteam für Dreharbeiten im Haus." Laut Shala wird der Privatsender mit der neuen Serie im März starten.

Alles leuchtet und blinkt

Viele setzen Tuning mit mehr Motorleistung gleich. Aber es gibt auch ein elektronisches Tuning fürs Auge. Eben da kommen Shala und sein achtköpfiges Team ins Spiel: "Wir sind auf Elektronik spezialisiert, und da besonders auf die Beleuchtung." Am begehrtesten dabei ist ein "Sternenhimmel". "Rolls Royce hat den Sternenhimmel eingeführt; das machen wir nach", so der 27-Jährige, der vor allem in den Lichtspielen in Fahrzeugen die Tuning-Zukunft sieht: "Die Autos werden Innen einfacher; die Tesla etwa; die Beleuchtung wird dann für den Charakter eines Wagens sorgen."

Der Innenraum muss leuchten

Foto: Santrucek

Trotz guter Auftragslage suchen nur wenige Autofahrer aus dem Bezirk den Tuner auf. Ein Umstand, den der Unternehmer darauf zurückführt, dass der überwiegende Teil seiner Kundschaft in Wien zuhause ist.

Wer mit Lichtspielen von BKM Electric liebäugelt, muss wenigstens 1.500 € einkalkulieren. Shala: "Der teuerste Auftrag, den wir bisher hatten war ein Mercedes AMG mit Sternenhimmel, Ambiente-Beleuchtung, nachgerüsteten Scheinwerfern und elektronischem Luftfahrwerk. Das kostete dann schon 10.000 Euro."