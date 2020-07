BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am 16. September des Vorjahres wurde eine Thomasbergerin (86) in ihrer Residenz ermordet (mehr dazu hier). Am 21. Juli beginnt der Mordprozess am Landesgericht Wiener Neustadt.

Die wohlhabende 86-Jährige wurde in ihrem Zuhause getötet. Kurz darauf wurde ein 61-Jähriger – ein Bankangestellter – als Verdächtiger verhaftet und in U-Haft genommen. Jener Mann war nach der Tat, gegen 23.30 Uhr, auf der Südautobahn, im Gemeindegebiet von Warth, zu Fuß herum geirrt und von einem LKW erfasst worden.

Dem Mann wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, die Seniorin mit einem gut einen Kilogramm schweren Sparstrumpf, gefüllt mit Münzen, erschlagen zu haben. Zehn Schläge soll der 61-Jährige der Frau damit versetzt haben und sie anschließend mit einer Frischhaltefolie und bloßen Händen erstickt haben.

