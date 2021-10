BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Betreiber des Ghegamuseums in Breitenstein, Georg Zwickl, ist mit der bisherigen Saison recht zufrieden.

Das August-Foto des Ghegamuseums-Kalender 2021.

Foto: Erich Nährer

hochgeladen von Thomas Santrucek

Das neunte Museumsjahr sei recht erfolgreich gelaufen. Ghegamuseums-Betreiber Georg Zwickl spricht von rund 100 Gästen pro Wochenende: "Das ist deutlich mehr als in Nicht-Corona-Zeiten." Vor allem die diesjährige Ausstellung "Ohne Stix geht nix" habe mehr Besucher gebracht.

Mehr junge Eisenbahn-Fans

September-Foto.

Foto: Erich Nährer

hochgeladen von Thomas Santrucek

"Es freut uns auch, dass immer wieder Jugendliche Interesse an der Eisenbahn zeigen, und für Ghegas Meisterwerk zu begeistern sind", so Zwickl. Während der Winterpause will Zwickl das Programm für das kommende Jahr vorbereiten: "Da feiern wir zehn Jahre Ghegamuseum." Als Fixpunkt darf man dabei mit "Friends of Jazz" rechnen. "Die Band hat bereits zwei Mal unsere Gäste begeistert", so Georg Zwickl. Auch eine Ausstellung von Lokomotiven, die am Semmering getestet wurden, werden als Modelle gezeigt.

Kalender 2022 in Arbeit

Oktober-Bild.

Foto: Erich Nährer

hochgeladen von Thomas Santrucek

Die beliebte Tauschbörse soll 2022 ebenfalls wenigstens zwei Mal organisiert werden. "Aktuell stellen wir die Bilder für den neuen Kalender für 2022 zusammen, den unsere Mitglieder mit der Weihnachtspost erhalten werden", erzählt Museusmbetreiber Zwickl.