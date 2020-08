SEMMERING. Die Semmeringbahn ist ein Teilstück der von Wien über Graz und Laibach (Ljubljana/Slowenien) nach Triest (Italien) führenden Südbahn. Sie erstreckt sich zwischen Gloggnitz in Niederösterreich und Mürzzuschlag in der Steiermark auf einer Länge von 41,8 km und quert in 898 m Seehöhe den Semmering. Aufgrund des geomorphologisch komplizierten Aufbaus des Semmerings mussten Schluchten und Graben sowie Felswände und Bergrücken mittels einer Fülle von Einzelbauten dem Schienenverkehr zugänglich gemacht werden. Mit ihren 15 Tunnels und ihren 16 (davon 4 zweistöckigen) Viadukten sowie mehr als 100 Brücken gilt die in den Jahren 1848 bis 1854 unter der Leitung von Carl Ritter von Ghega erbaute Semmeringbahn als die erste Hochgebirgsbahn der Welt. Die Baukosten betrugen 24,6 Millionen Gulden (ca. 300 Millionen Euro). 1998 wurde sie zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

Am Bahnhof Semmering, dem höchstgelegenen Bahnhof der Südbahn (896 m ü.A.), steht heute ein modernes Informationszentrum mit Plänen, Bildern, Modellen und Büchern über die historische Strecke den Besuchern zur Verfügung.

Aus einem einfachen Aufnahmehäuschen aus dem Jahr 1854 entwickelte sich bis 1913 ein prächtiges Bahnhofsensemble, das durch seine Gliederung und ausgewogenen Proportionen sehr ansprechend war. Dieses Ensemble ging im Zuge der Modernisierung und der Umbauten in den 1970er Jahren leider verloren. Etwas abseits vom Bahnhofsgebäude befindet sich an den Stützmauern der Station Semmering das 1869 vom Österreichischen Ingenieur- und Architektenverein (ÖIAV) zum Gedenken an Carl Ritter von Ghega errichtete Denkmal.

Am Bahnhof Semmering beginnt der Bahnwanderweg, der entlang des Bahnkörpers vorbei an Aussichtspunkten mit herrlichen Panoramablicken bis zum Bahnhof Breitenstein (9 km), Klamm (15 km), Payerbach (21 km) und Gloggnitz (23 km) verläuft. So kann jeder Wanderer individuell seine Route zusammenstellen und von einem der Bahnhöfe mit dem Zug wieder an den Ausgangspunkt zurückkehren.

