BEZIRK NEUNKIRCHEN. Franz W. weist auf ein gefährliches Verkehrschaos vorm Gymnasium Neunkirchen hin. Ein Lokalaugenschein mit den BezirksBlättern.

"Ich habe Ihnen Ende Februar vom Problem 'Verkehrschaos beim Gymnasium' berichtet. Sie haben mir zugesagt, dass die Stadtpolizei die nötigen Schritte einleiten wird. Was ist seither passiert?", fragt Franz W. Zwei Mal will W. die Polizei vor Ort gesehen haben. Doch eine zufriedenstellende Lösung bleibt bislang aus. "Es hat sich an der Situation überhaupt nichts geändert", zeigt sich W. enttäuscht.

Ruf nach rigorosen Kontrollen

Nur zwei Mal will W. die Polizei vor Ort gesehen haben. Doch eine zufriedenstellende Lösung bleibt aus. "Es hat sich an der Situation überhaupt nichts geändert", so W. Osterbauer bot W. an, mit Stadtpolizei-Chef Klaus Degen und ihm selbst die Problematik vor Ort zu erörtern "und eventuelle Lösungen zu erarbeiten". "Da braucht es keine Besprechung, sondern rigorose Kontrollen und Strafen", hält W. dagegen.

Die BezirksBlätter haben die Situation am letzten Schultag vor den Osterferien (8. April) näher betrachtet. Und ja, es sind verhältnismäßig viele "Eltern-Taxis" unterwegs, die ihre Kinder direkt vor die Schule kutschieren. "Besonders schlimm ist's gegen Mittag, wenn der Unterricht endet", weiß Osterbauer: "Und natürlich bei Schlechtwetter, weil da keiner zu Fuß gehen möchte." Ein weiteres Problem, das zum erhöhten Verkehrsaufkommen beiträgt, hat der Neunkirchner Stadtchef auch ausmachen können: "Bei Gym und HAK haben doch schon viele Schüler einen Führerschein und fahren selbst zur Schule."

Mangel an Disziplin

Auffällig ist vereinzelt auch ein Mangel an Disziplin der Kolonnen, die vom Bahnhof zur Schule marschieren. Ein Großteil der Schüler nutzt den dortigen Gehsteig; aber ein paar watscheln aber daneben auf der Fahrbahn. Ein unnötiges Risiko.

Seit 1996 hat sich wenig verändert